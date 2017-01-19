Крушение «Боинга-747». Что написали представители ACT Airlines Омурбеку Текебаеву

Сегодня лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев заявил на заседании парламента о том, что правительство Кыргызстана скрывает правду.

Он передал в ИА «24.kg» текст письма от турецкой компании ACT Airlines.

Представители компании призывают всех, включая так называемых экспертов, до заявления официальных и уполномоченных органов воздержаться от высказывания каких-либо версий.

ACT Airlines отмечает: чтобы в погоне за жареными новостями не навредить расследованию причин крушения «Боинга-747» и проявить уважение к памяти погибших.

В компании обращают внимание на то, что самолет этой модификации не требует трех пилотов, достаточно двух.

Это был шестичасовой полет, и необходимости в дополнительном пилоте не было.

Полет выполняли два пилота, один техник и один специалист погрузки.

Это был не первый полет транспортного самолета компании ACT Airlines в Бишкек.

Такого типа самолеты («Боинг-747») компании ACT Airlines до этого летали в международный аэропорт «Манас» 52 раза.

У самолета было достаточно топлива для полета на далекое расстояние.

То, что самолет пытался больше одного раза зайти на посадку, неправда.

ACT Airlines отмечает, что работа компании была высоко оценена как турецкими авиационными властями, так и европейской комиссией по безопасности полетов, а также ИКАО.

Компания ACT Airlines просит всех дождаться итогов работы комиссии и расшифровки черных ящиков и не распространять домыслы.

«Боинг-747» потерпел крушение утром 16 января неподалеку от взлетно-посадочной полосы аэропорта «Манас», упав на населенный пункт Дачи СУ. Погибли 38 человек, включая членов экипажа.