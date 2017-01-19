Депутат ЖК возмущен: миллионы получаем в виде кредитов, а толку нет

«Миллионы получаем в виде кредитов, а толку нет. Только новые департаменты растут как грибы после дождя», - заявил сегодня на заседании парламента депутат Рыскелди Момбеков.

На заседании обсуждают ратификацию кредитного соглашения между Кыргызстаном и Исламским банком развития (ИБР) о финансировании проекта развития ирригационной системы Сарымсак, подписанного 5 сентября 2016 года.

Стоимость проекта - около $16,4 миллиона, в том числе кредит ИБР - $13,3 миллиона, софинансирование правительства КР - $3,1 миллиона.

Выполнение строительно-монтажных работ на водохозяйственном объекте позволит ввести около 2 тысяч гектаров новых орошаемых земель и повысить водообеспеченность на площади 1,6 тысячи га в Кара-Бууринском районе Таласской области.

Отдельные парламентарии отметили, что нужно поддержать ратификацию, поскольку в условиях нехватки воды доходит до драк между сельчанами.