Депутат подозревает главу Минздрава в продвижении своего родственника на руководящий пост

«В кулуарах говорят, что, возможно, министр здравоохранения Талантбек Батыралиев продвигает на пост главы Департамента лекарственного обеспечения и медтехники (ДЛОиМТ) одного из Кундашевых», - заявила ИА «24.kg» депутат парламента Аида Исмаилова.

«В системе здравоохранения работают сын и отец Кундашевы – Кубан и Улан. Возможно, они родственники Батыралиева. Кубан Кундашев был советником Батыралиева, и говорят, что он уже назначен заместителем директора Департамента профилактики заболеваемости и госсанэпиднадзора. А Улана Кундашева продвигают на пост главы ДЛО. Назначает главу ДЛО премьер-министр, но представление будет делать министр здравоохранения», - отметила нардеп.

«Есть много других желающих. Буквально группировки, которые лоббируют самых разных людей. Нас это совсем не устраивает. Не для того работала наша рабочая группа, чтобы вместо одной пиявки пришла другая пиявка. Зачем туда хотят люди? Это жирное место. Мы выявили там очень много коррупционных схем. Департамент должен работать на благо народа, а не ради личных интересов. Поэтому нужен человек, который позволит реформировать департамент. Мы просим правительство объявить конкурс на эту должность», - добавила Аида Исмаилова.

В Департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора ИА «24.kg» подтвердили, что Кубан Кундашев недавно назначен заместителем директора.

При этом глава Минздрава Талантбек Батыралиев опроверг информацию о том, что Кундашевы – его родственники и он продвигает одного из них на пост директора ДЛО.

«Это не соответствует действительности», - сказал он.

Напомним, прежнего главу Рустама Курманова уволили. По данным Генеральной прокуратуры, он нанес государству ущерб в 945 тысяч 474 сома. Уголовное дело по обвинению его в совершении преступления по статье 304 (злоупотребление служебным положением) УК КР направлено в Октябрьский районный суд.