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Расчетов в долларах в Кыргызстане не будет

19/01/17 15:15, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД
Парламент Кыргызстана принял сегодня в третьем чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам укрепления национальной валюты. Страна отказывается от расчетов в долларах.

 

Законопроект направлен на укрепление нацвалюты при совершении любых операций, снижение потребности населения в иностранной валюте и дедолларизацию экономики страны.

 

Документ предусматривает обязательное проведение платежей и расчетов только в сомах (за исключением импортно-экспортных операций), обязательное указание цен на товары, работы (услуги) в нацвалюте (за исключением импортно-экспортных операций), а также штрафы за нарушение данных требований.

 

Закон направлен на подпись президенту.

URL: http://www.24.kg/vlast/43525/

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