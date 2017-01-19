Расчетов в долларах в Кыргызстане не будет

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Законопроект направлен на укрепление нацвалюты при совершении любых операций, снижение потребности населения в иностранной валюте и дедолларизацию экономики страны.
Документ предусматривает обязательное проведение платежей и расчетов только в сомах (за исключением импортно-экспортных операций), обязательное указание цен на товары, работы (услуги) в нацвалюте (за исключением импортно-экспортных операций), а также штрафы за нарушение данных требований.
Закон направлен на подпись президенту.
URL: http://www.24.kg/vlast/43525/