Расчетов в долларах в Кыргызстане не будет

Парламент Кыргызстана принял сегодня в третьем чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам укрепления национальной валюты. Страна отказывается от расчетов в долларах.

Законопроект направлен на укрепление нацвалюты при совершении любых операций, снижение потребности населения в иностранной валюте и дедолларизацию экономики страны.

Документ предусматривает обязательное проведение платежей и расчетов только в сомах (за исключением импортно-экспортных операций), обязательное указание цен на товары, работы (услуги) в нацвалюте (за исключением импортно-экспортных операций), а также штрафы за нарушение данных требований.

Закон направлен на подпись президенту.