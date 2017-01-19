В парламенте Кыргызстана выбирают вице-спикера

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В Жогорку Кенеше выбирают нового вице-спикера.
Напомним, вице-спикер парламента Нурбек Алимбеков, избранный на должность от фракции «Кыргызстан», оставил пост досрочно по собственному желанию.
На эту должность претендует другой депутат от «Кыргызстана» - Данияр Толонов.
Сейчас начнется процедура тайного голосования.
URL: http://www.24.kg/vlast/43526/