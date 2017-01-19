RSS
facebookfacebookgoogale+
Светлый Кыргызстан: как строилась энергетика страны
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 21 января 2017 года. Суббота. Бишкекское время 19:02
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В парламенте Кыргызстана выбирают вице-спикера

19/01/17 15:17, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Жогорку Кенеше выбирают нового вице-спикера.

 

Напомним, вице-спикер парламента Нурбек Алимбеков, избранный на должность от фракции «Кыргызстан», оставил пост досрочно по собственному желанию.

 

На эту должность претендует другой депутат от «Кыргызстана» - Данияр Толонов.

 

Сейчас начнется процедура тайного голосования.

URL: http://www.24.kg/vlast/43526/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ