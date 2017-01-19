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Крушение «Боинга-747». Только двое погибших скончались от ожогов

19/01/17 16:51, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Только два человека погибли от ожогов в результате крушения турецкого самолета «Боинг-747» в Бишкеке. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

 

По его словам, первый пожарный расчет на место происшествия приехал через 4 минуты, так как при посадке самолета пожарные сидят в заведенной машине на случай возникновения ЧС.

 

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Из Бишкека пожарные приехали через 40 минут. Самая близкая служба в поселке Джаны-Джер. Оттуда машина приехала через 13 минут. Кроме того, для тушения пожара приехали пожарные из Кара-Балты и Сокулука.

 

«Один человек госпитализирован с ожогами 45 процентов тела. Сильно обгорел пилот, чье тело еще не опознали. Остальные погибшие без ожогов», - сказал Кубатбек Боронов.

 

Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибло 38 человек, четверо из которых члены экипажа.

URL: http://www.24.kg/vlast/43536/

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