Крушение «Боинга-747». Только двое погибших скончались от ожогов

Только два человека погибли от ожогов в результате крушения турецкого самолета «Боинг-747» в Бишкеке. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

По его словам, первый пожарный расчет на место происшествия приехал через 4 минуты, так как при посадке самолета пожарные сидят в заведенной машине на случай возникновения ЧС.

Из Бишкека пожарные приехали через 40 минут. Самая близкая служба в поселке Джаны-Джер. Оттуда машина приехала через 13 минут. Кроме того, для тушения пожара приехали пожарные из Кара-Балты и Сокулука.

«Один человек госпитализирован с ожогами 45 процентов тела. Сильно обгорел пилот, чье тело еще не опознали. Остальные погибшие без ожогов», - сказал Кубатбек Боронов.

Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибло 38 человек, четверо из которых члены экипажа.