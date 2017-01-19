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Крушение «Боинга-747». Правительство Кыргызстана еще выяснит, как жили люди в Дачи СУ

19/01/17 16:58, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Правительству Кыргызстана еще предстоит выяснить, как жили люди в Дачи СУ, на который упал турецкий самолет «Боинг-747». Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

 

По его словам, дома разрушены, семьи погибли, поэтому выяснить, как жили люди, невозможно. Чиновники опрашивают соседей, выживших.

 


Дачи СУ. Поселок, которого вроде бы нет

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«Надо восстановить, как проживали люди, где они получали социальные услуги, из чего построили дома, есть ли разрешительные документы. У многих документов на строения не было», - сказал чиновник.

 

Он добавил, что каждый гражданин Кыргызстана может рассчитывать на защиту от государства. Вопрос выплаты компенсаций от турецкой компании рассматривается.

 

Напомним, турецкий самолет «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибло 38 человек, четверо из которых члены экипажа.

URL: http://www.24.kg/vlast/43537/

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