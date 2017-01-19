Крушение «Боинга-747». Правительство Кыргызстана еще выяснит, как жили люди в Дачи СУ

Правительству Кыргызстана еще предстоит выяснить, как жили люди в Дачи СУ, на который упал турецкий самолет «Боинг-747». Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, дома разрушены, семьи погибли, поэтому выяснить, как жили люди, невозможно. Чиновники опрашивают соседей, выживших.

«Надо восстановить, как проживали люди, где они получали социальные услуги, из чего построили дома, есть ли разрешительные документы. У многих документов на строения не было», - сказал чиновник.

Он добавил, что каждый гражданин Кыргызстана может рассчитывать на защиту от государства. Вопрос выплаты компенсаций от турецкой компании рассматривается.

Напомним, турецкий самолет «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибло 38 человек, четверо из которых члены экипажа.