Сносить поселок Дачи СУ, пострадавший от крушения «Боинга-747», пока не будут

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Правительство Кыргызстана еще не решило вопрос о сносе поселка Дачи СУ, где потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.
По его словам, по сносу дачного поселка вопрос не решен. Готовится заключение правительственной комиссии. «Как она решит, так мы озвучим информацию общественности и сообща найдем выход», - сказал чиновник.
На месте крушения самолета вчера приостановили работы по поиску погибших. Установлены личности всех, кто проживал в поселке и находился в радиусе происшествия.
Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибло 38 человек, четверо из которых члены экипажа.
URL: http://www.24.kg/vlast/43539/