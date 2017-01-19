Сносить поселок Дачи СУ, пострадавший от крушения «Боинга-747», пока не будут

Правительство Кыргызстана еще не решило вопрос о сносе поселка Дачи СУ, где потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

По его словам, по сносу дачного поселка вопрос не решен. Готовится заключение правительственной комиссии. «Как она решит, так мы озвучим информацию общественности и сообща найдем выход», - сказал чиновник.

На месте крушения самолета вчера приостановили работы по поиску погибших. Установлены личности всех, кто проживал в поселке и находился в радиусе происшествия.

Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибло 38 человек, четверо из которых члены экипажа.