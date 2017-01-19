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Сносить поселок Дачи СУ, пострадавший от крушения «Боинга-747», пока не будут

19/01/17 17:02, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Правительство Кыргызстана еще не решило вопрос о сносе поселка Дачи СУ, где потерпел крушение турецкий «Боинг-747». Об этом сегодня на брифинге сообщил первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев.

 


Дачи СУ. Поселок, которого вроде бы нет

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По его словам, по сносу дачного поселка вопрос не решен. Готовится заключение правительственной комиссии. «Как она решит, так мы озвучим информацию общественности и сообща найдем выход», - сказал чиновник.

 

На месте крушения самолета вчера приостановили работы по поиску погибших. Установлены личности всех, кто проживал в поселке и находился в радиусе происшествия. 

 

Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ. Погибло 38 человек, четверо из которых члены экипажа.

URL: http://www.24.kg/vlast/43539/

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