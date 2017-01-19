Депутаты ужесточили ответственность за неуплату алиментов

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Депутаты Жогорку Кенеша ужесточили ответственность за неуплату алиментов. Поправки в Семейный, Уголовный и Административный кодексы приняты сегодня в третьем чтении.
Теперь суд вправе обязать родителей содержать своих нуждающихся детей в возрасте от 18 лет до 21 года, обучающихся по очной форме на платной основе в образовательных организациях всех типов и видов, за исключением академического отпуска, до окончания ими обучения.
Размер алиментов определяется судом в размере 50 процентов от стоимости обучения.
Злостных неплательщиков будут привлекать к общественным работам на срок от 180 до 240 часов либо лишать свободы на срок до 1 года.
Закон касается как родителей, уклоняющихся от содержания своих детей, так и трудоспособных детей, уклоняющихся от содержания престарелых родителей.
Закон направят на подпись президенту.
URL: http://www.24.kg/vlast/43540/