Депутаты ужесточили ответственность за неуплату алиментов

Депутаты Жогорку Кенеша ужесточили ответственность за неуплату алиментов. Поправки в Семейный, Уголовный и Административный кодексы приняты сегодня в третьем чтении.

Теперь суд вправе обязать родителей содержать своих нуждающихся детей в возрасте от 18 лет до 21 года, обучающихся по очной форме на платной основе в образовательных организациях всех типов и видов, за исключением академического отпуска, до окончания ими обучения.

Размер алиментов определяется судом в размере 50 процентов от стоимости обучения.

Злостных неплательщиков будут привлекать к общественным работам на срок от 180 до 240 часов либо лишать свободы на срок до 1 года.

Закон касается как родителей, уклоняющихся от содержания своих детей, так и трудоспособных детей, уклоняющихся от содержания престарелых родителей.

Закон направят на подпись президенту.