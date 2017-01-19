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Депутаты ужесточили ответственность за неуплату алиментов

19/01/17 17:03, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Депутаты Жогорку Кенеша ужесточили ответственность за неуплату алиментов. Поправки в Семейный, Уголовный и Административный кодексы приняты сегодня в третьем чтении.

 

Теперь суд вправе обязать родителей содержать своих нуждающихся детей в возрасте от 18 лет до 21 года, обучающихся по очной форме на платной основе в образовательных организациях всех типов и видов, за исключением академического отпуска, до окончания ими обучения.

 

Размер алиментов определяется судом в размере 50 процентов от стоимости обучения.

 

Злостных неплательщиков будут привлекать к общественным работам на срок от 180 до 240 часов либо лишать свободы на срок до 1 года.

 

Закон касается как родителей, уклоняющихся от содержания своих детей, так и трудоспособных детей, уклоняющихся от содержания престарелых родителей.

 

Закон направят на подпись президенту.

URL: http://www.24.kg/vlast/43540/

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