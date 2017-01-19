Крушение «Боинга-747». Правительство ответило за президента Кыргызстана

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Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев рассказал журналистам о том, как президент отреагировал на трагедию.
По его словам, президент Алмазбек Атамбаев контролирует ситуацию. По его поручению создана правительственная комиссия. Вчера и сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встречался с ним.
Глава государства выразил соболезнования пострадавшим и благодарность тем, кто участвовал в спасении и оказании помощи, объявил 17 января днем траура.
Министр ЧС Кубатбек Боронов подтвердил, что встречался с президентом спустя несколько часов после крушения самолета.
Однако чиновники не смогли пояснить, почему Алмазбек Атамбаев не приехал на место происшествия.
Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ Погибли 38 человек, четверо из которых члены экипажа.
URL: http://www.24.kg/vlast/43542/