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Крушение «Боинга-747». Правительство ответило за президента Кыргызстана

19/01/17 17:17, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев рассказал журналистам о том, как президент отреагировал на трагедию.

 

По его словам, президент Алмазбек Атамбаев контролирует ситуацию. По его поручению создана правительственная комиссия. Вчера и сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встречался с ним.

 

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Глава государства выразил соболезнования пострадавшим и благодарность тем, кто участвовал в спасении и оказании помощи, объявил 17 января днем траура.

 

Министр ЧС Кубатбек Боронов подтвердил, что встречался с президентом спустя несколько часов после крушения самолета.

 

Однако чиновники не смогли пояснить, почему Алмазбек Атамбаев не приехал на место происшествия. 

 

Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ Погибли 38 человек, четверо из которых члены экипажа.

URL: http://www.24.kg/vlast/43542/

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