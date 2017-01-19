Крушение «Боинга-747». Правительство ответило за президента Кыргызстана

Первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев рассказал журналистам о том, как президент отреагировал на трагедию.

По его словам, президент Алмазбек Атамбаев контролирует ситуацию. По его поручению создана правительственная комиссия. Вчера и сегодня премьер-министр Сооронбай Жээнбеков встречался с ним.

Глава государства выразил соболезнования пострадавшим и благодарность тем, кто участвовал в спасении и оказании помощи, объявил 17 января днем траура.

Министр ЧС Кубатбек Боронов подтвердил, что встречался с президентом спустя несколько часов после крушения самолета.

Однако чиновники не смогли пояснить, почему Алмазбек Атамбаев не приехал на место происшествия.

Напомним, турецкий «Боинг-747» потерпел крушение 16 января при заходе на посадку. Он упал на поселок Дачи СУ Погибли 38 человек, четверо из которых члены экипажа.