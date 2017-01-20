Депутаты предлагают провести мониторинг необходимых для Кыргызстана специальностей

Депутат от СДПК Ирина Карамушкина считает, что нет необходимости массово готовить только аграрников, если Кыргызстан считается сельскохозяйственной страной. Об этом она заявила на заседании фракции.

По ее словам, к ней обратились выпускники вуза, в котором готовят специалистов для горнодобывающей промышленности, и сказали, что не могут трудоустроиться.

«На «Кумторе» свои критерии и требования, и их никогда туда не возьмут работать. «Макмал» то закрывается, то открывается… Стоит пересмотреть систему образования и провести качественный мониторинг специальностей, необходимых Кыргызстану», - добавила Ирина Карамушкина.