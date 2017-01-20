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Депутаты предлагают провести мониторинг необходимых для Кыргызстана специальностей

20/01/17 10:56, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Депутат от СДПК Ирина Карамушкина считает, что нет необходимости массово готовить только аграрников, если Кыргызстан считается сельскохозяйственной страной. Об этом она заявила на заседании фракции.

 

По ее словам, к ней обратились выпускники вуза, в котором готовят специалистов для горнодобывающей промышленности, и сказали, что не могут трудоустроиться.

 

«На «Кумторе» свои критерии и требования, и их никогда туда не возьмут работать. «Макмал» то закрывается, то открывается… Стоит пересмотреть систему образования и провести качественный мониторинг специальностей, необходимых Кыргызстану», - добавила Ирина Карамушкина.

URL: http://www.24.kg/vlast/43567/

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