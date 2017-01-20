Депутаты предлагают провести мониторинг необходимых для Кыргызстана специальностей

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Депутат от СДПК Ирина Карамушкина считает, что нет необходимости массово готовить только аграрников, если Кыргызстан считается сельскохозяйственной страной. Об этом она заявила на заседании фракции.
По ее словам, к ней обратились выпускники вуза, в котором готовят специалистов для горнодобывающей промышленности, и сказали, что не могут трудоустроиться.
«На «Кумторе» свои критерии и требования, и их никогда туда не возьмут работать. «Макмал» то закрывается, то открывается… Стоит пересмотреть систему образования и провести качественный мониторинг специальностей, необходимых Кыргызстану», - добавила Ирина Карамушкина.
URL: http://www.24.kg/vlast/43567/