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Каныбек Иманалиев: Переговоры о железной дороге Китай – Кыргызстан - Узбекистан пришли к нулю

20/01/17 11:08, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

«Переговоры по железной дороге Китай – Кыргызстан - Узбекистан пришли к нулю», - сказал на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» депутат Каныбек Иманалиев.

 

По его словам, основное финансирование и строительство будет вести Китай, однако стороны еще не приняли единого согласованного решения.

 

«Мы сидим и хвалим проект железной дороги, который нам нравится, но решает Китай. Он не согласен с маршрутом, размером колеи. Этот вопрос рассматривали в 1998 году и снова пришли к этому же уровню», - сказал депутат.

 

Как он отметил, не решены три главных вопроса строительства будущей дороги: финансирование, ее маршрут и ширина колеи.

 

По словам Каныбека Иманалиева, Китай может выйти на Европу и через другие маршруты, минуя Кыргызстан. Например, через Казахстан или Пакистан.

URL: http://www.24.kg/vlast/43571/

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