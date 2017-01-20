Каныбек Иманалиев: Переговоры о железной дороге Китай – Кыргызстан - Узбекистан пришли к нулю

«Переговоры по железной дороге Китай – Кыргызстан - Узбекистан пришли к нулю», - сказал на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» депутат Каныбек Иманалиев.

По его словам, основное финансирование и строительство будет вести Китай, однако стороны еще не приняли единого согласованного решения.

«Мы сидим и хвалим проект железной дороги, который нам нравится, но решает Китай. Он не согласен с маршрутом, размером колеи. Этот вопрос рассматривали в 1998 году и снова пришли к этому же уровню», - сказал депутат.

Как он отметил, не решены три главных вопроса строительства будущей дороги: финансирование, ее маршрут и ширина колеи.

По словам Каныбека Иманалиева, Китай может выйти на Европу и через другие маршруты, минуя Кыргызстан. Например, через Казахстан или Пакистан.