Депутат предлагает снизить проходной балл для абитуриентов Сельхозакадемии

Депутат Жогорку Кенеша от СДПК Азамат Арапбаев предлагает снизить проходной балл для абитуриентов Сельхозакадемии. Об этом он заявил сегодня на заседании фракции.

«Ко мне поступила информация из академии о том, что на факультете гидромелиорации недобор абитуриентов. Городские не хотят поступать на эту специальность, в основном туда стремится попасть молодежь из регионов, но принимают по результатам ОРТ, где проходной балл составляет 110. Однако выпускники школ из регионов никогда не набирают столько. Я хотел бы написать письмо от имени фракции в Министерство образования КР, чтобы принимали не по итогам тестирования, а по внутренним экзаменам», - заявил Азамат Арапбаев.

Однако его не поддержала коллега Евгения Строкова, которая привела слова Ленина.

«Не искусство нужно опускать до уровня человека, а человека поднимать до уровня искусства. Нам не пороговый балл ОРТ снижать необходимо, а решать проблемы в сфере образования», - сказала она.