Депутат предлагает снизить проходной балл для абитуриентов Сельхозакадемии

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Депутат Жогорку Кенеша от СДПК Азамат Арапбаев предлагает снизить проходной балл для абитуриентов Сельхозакадемии. Об этом он заявил сегодня на заседании фракции.
«Ко мне поступила информация из академии о том, что на факультете гидромелиорации недобор абитуриентов. Городские не хотят поступать на эту специальность, в основном туда стремится попасть молодежь из регионов, но принимают по результатам ОРТ, где проходной балл составляет 110. Однако выпускники школ из регионов никогда не набирают столько. Я хотел бы написать письмо от имени фракции в Министерство образования КР, чтобы принимали не по итогам тестирования, а по внутренним экзаменам», - заявил Азамат Арапбаев.
Однако его не поддержала коллега Евгения Строкова, которая привела слова Ленина.
«Не искусство нужно опускать до уровня человека, а человека поднимать до уровня искусства. Нам не пороговый балл ОРТ снижать необходимо, а решать проблемы в сфере образования», - сказала она.
URL: http://www.24.kg/vlast/43573/