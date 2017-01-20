Омурбек Текебаев предлагает отстаивать только один маршрут железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан

Надо отстаивать только один маршрут железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан: от Торугарта до Джалал-Абада. Об этом на заседании фракции «Ата Мекен» сказал ее лидер Омурбек Текебаев.

По его словам, еще в 2000 году принят закон, по которому данный маршрут признан наиболее верным, так как учитывает национальные интересы Кыргызстана.

«В 2012 году решили, что не будем сотрудничать с Узбекистаном и будем рассматривать вариант через Таджикистан. Но через пять лет поняли, что вариант Торуграт – Джалал-Абад наиболее реалистичный», - сказал Омурбек Текебаев.

Он отметил, что маршрут Торугарт – Джалал-Абад обойдется дороже, но соединит север и юг страны.

«В поисках других вариантов маршрута вы только затянете переговорный процесс. Надо ускорить строительство, отстаивать единственный вариант и обратиться в правительство», - сказал он.

Однако глава Минтранса ответил, что правительство и так рассматривает только один вариант. Это Торугарт – Джалал-Абад.