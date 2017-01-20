Алмамбет Шыкмаматов о том, что в Генпрокуратуре «пьют кровь и мучают» граждан

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Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов предложил отказаться от привычки по любому поводу обращаться в Генеральную прокуратуру.
Такое заявление он сделал на заседании фракции, где рассматривался вопрос ответственности кыргызских железных дорог, связанный с унифицированным тарифом за перевозки внутри стран ЕАЭС.
По его словам, в надзорном органе нет объективного рассмотрения поступающих обращений по некоторым вопросам.
«Там пьют их кровь, мучают, и нам не дают отчеты по результатам расследований», - сказал депутат.
Парламентарий предложил обратиться в правительство, где специалисты рассмотрят тарификацию на железных дорогах и сделают подробный анализ данного вопроса.
«Пусть дадут анализ, который сделают профессионалы в правительстве, а ГП нам не дает», - сказал он.
URL: http://www.24.kg/vlast/43577/