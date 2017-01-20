Алмамбет Шыкмаматов о том, что в Генпрокуратуре «пьют кровь и мучают» граждан

Депутат парламента от фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов предложил отказаться от привычки по любому поводу обращаться в Генеральную прокуратуру.

Такое заявление он сделал на заседании фракции, где рассматривался вопрос ответственности кыргызских железных дорог, связанный с унифицированным тарифом за перевозки внутри стран ЕАЭС.

По его словам, в надзорном органе нет объективного рассмотрения поступающих обращений по некоторым вопросам.

«Там пьют их кровь, мучают, и нам не дают отчеты по результатам расследований», - сказал депутат.

Парламентарий предложил обратиться в правительство, где специалисты рассмотрят тарификацию на железных дорогах и сделают подробный анализ данного вопроса.

«Пусть дадут анализ, который сделают профессионалы в правительстве, а ГП нам не дает», - сказал он.