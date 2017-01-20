RSS
facebookfacebookgoogale+
Кыргызстан: что будет с долларом в 2017 году. Мнения экспертов
Опасные игрушки. На свой страх и риск
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 20 января 2017 года. Пятница. Бишкекское время 18:44
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Алмамбет Шыкмаматов: Если груз на «Боинге» адресован Кыргызстану, это не выгодно скрывать перевозчику

20/01/17 13:09, Бишкек – ИА «24.kg», Суйунбек ШАМШИЕВ

Если груз на «Боинге-747» был адресован Кыргызстану, то перевозящей стороне не выгодно скрывать это: их могут привлечь к ответственности на родине. Об этом ИА «24.kg» сказал депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

 

По его словам, парламентская комиссия по расследованию груза на упавшем в селе Дача СУ самолете в течение месяца отправит через МИД запросы в Турцию и Гонконг.

 

Он напомнил, что в состав комиссии вошли депутаты Омурбек Текебаев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев, Канатбек Исаев и другие.

 

«Шила в мешке не утаишь. Если груз был контрабандный, это выявят.  Если был транзитный, тоже выявится. Нужно дождаться итогов работы комиссии», - сказал Алмамбет Шыкмаматов.

 

По словам парламентария, в таких резонансных вопросах депутатская комиссия не позволит утаить от общественности факты. Такие дела становятся подконтрольными.

URL: http://www.24.kg/vlast/43587/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ