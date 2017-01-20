Алмамбет Шыкмаматов: Если груз на «Боинге» адресован Кыргызстану, это не выгодно скрывать перевозчику

Если груз на «Боинге-747» был адресован Кыргызстану, то перевозящей стороне не выгодно скрывать это: их могут привлечь к ответственности на родине. Об этом ИА «24.kg» сказал депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, парламентская комиссия по расследованию груза на упавшем в селе Дача СУ самолете в течение месяца отправит через МИД запросы в Турцию и Гонконг.

Он напомнил, что в состав комиссии вошли депутаты Омурбек Текебаев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев, Канатбек Исаев и другие.

«Шила в мешке не утаишь. Если груз был контрабандный, это выявят. Если был транзитный, тоже выявится. Нужно дождаться итогов работы комиссии», - сказал Алмамбет Шыкмаматов.

По словам парламентария, в таких резонансных вопросах депутатская комиссия не позволит утаить от общественности факты. Такие дела становятся подконтрольными.