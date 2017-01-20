Алмамбет Шыкмаматов: Если груз на «Боинге» адресован Кыргызстану, это не выгодно скрывать перевозчику

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Если груз на «Боинге-747» был адресован Кыргызстану, то перевозящей стороне не выгодно скрывать это: их могут привлечь к ответственности на родине. Об этом ИА «24.kg» сказал депутат Жогорку Кенеша Алмамбет Шыкмаматов.
По его словам, парламентская комиссия по расследованию груза на упавшем в селе Дача СУ самолете в течение месяца отправит через МИД запросы в Турцию и Гонконг.
Он напомнил, что в состав комиссии вошли депутаты Омурбек Текебаев, Мыктыбек Абдылдаев, Жанар Акаев, Канатбек Исаев и другие.
По словам парламентария, в таких резонансных вопросах депутатская комиссия не позволит утаить от общественности факты. Такие дела становятся подконтрольными.
URL: http://www.24.kg/vlast/43587/