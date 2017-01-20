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Кыргызская медакадемия - инкубатор кадров для ближнего зарубежья

20/01/17 13:40, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

«Наш мединститут – кузница, инкубатор кадров для ближнего зарубежья, стран СНГ и Европы», - считает депутат парламента Альфия Самигуллина.

 

«Врачи из Кыргызстана также работают в Катаре, не говоря о Турции. Даже медсестры там работают. А мы из-за низких зарплат теряем новых выпускников. Для кого наш институт существует? Для заграницы», - сказала она сегодня журналистам.

 

Отметим, по данным Минздрава, за 9 месяцев 2016 года убыло 747 специалистов с высшим медицинским образованием, в том числе 20 – за пределы республики.

URL: http://www.24.kg/vlast/43593/

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