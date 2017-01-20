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МВД КР: Информация об изнасилованной родственниками девочке не соответствует действительности

20/01/17 15:35, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

Информация об изнасилованной родственниками девочке, находящейся в 3-й детской больнице, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

 

Уточняется, что в Instagram некие пользователи делятся информацией о том, что в медучреждении получает лечение 7-летняя девочка, над которой родственники издевались и неоднократно совершали действия сексуального характера.

 

«При этом пользователь из группы «Добрые мамочки» приводит данные, шокирующие общественность», - говорится в информации.

 

Сообщается, что по этим «рассылкам» неизвестных пользователей идет отдельная проверка.

 

«Сегодня в медучреждение выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района города Бишкека. В этой больнице уже неделю находится восьмилетняя девочка, которая доставлена с приступами судорог», - сообщили в МВД.

URL: http://www.24.kg/vlast/43599/

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