МВД КР: Информация об изнасилованной родственниками девочке не соответствует действительности

Информация об изнасилованной родственниками девочке, находящейся в 3-й детской больнице, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Уточняется, что в Instagram некие пользователи делятся информацией о том, что в медучреждении получает лечение 7-летняя девочка, над которой родственники издевались и неоднократно совершали действия сексуального характера.

«При этом пользователь из группы «Добрые мамочки» приводит данные, шокирующие общественность», - говорится в информации.

Сообщается, что по этим «рассылкам» неизвестных пользователей идет отдельная проверка.

«Сегодня в медучреждение выехала следственно-оперативная группа УВД Октябрьского района города Бишкека. В этой больнице уже неделю находится восьмилетняя девочка, которая доставлена с приступами судорог», - сообщили в МВД.