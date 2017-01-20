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Впервые за 150 лет в Белом доме при Трампе не будет домашних животных

20/01/17 18:46, Бишкек – ИА «24.kg»

Дональд Трамп будет первым за 150 лет президентом США, который переедет в Белый дом без домашних животных. Об этом сообщили американские СМИ.

 

«Граждане страны чувствуют себя ближе к президентской семье, если у нее есть домашние животные», — сообщила основатель Музея президентских питомцев Клер Маклин в интервью телеканалу CBS.

 

Младший сын Трампа должен был получить собаку породы голдендудль (гибрид золотого ретривера и пуделя) в подарок, но в ожидании инаугурации друг семьи Лоис Поуп привязалась к псу и решила оставить его себе.

 

Барак Обама переезжал в Белый дом с двумя португальскими водяными собаками, которых зовут Бо и Санни. Джордж Буш—младший содержал шотландского терьера Барни, а Билл Клинтон — лабрадора-ретривера Бадди и кота по кличке Сокс.

URL: http://www.24.kg/vlast/43613/

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