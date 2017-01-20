Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью пожарных

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Ирана Хасану Роухани в связи с многочисленными жертвами в результате пожара и обрушения торгового центра в Тегеране. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

«С глубоким сопереживанием воспринял известие о многочисленных жертвах в результате пожара и обрушения торгового центра в городе Тегеране. От имени народа Кыргызстана и себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», - отмечено в телеграмме.

Напомним, 19 января в столице Иране в результате пожара обрушилось высотное здание, в результате погибли 30 пожарных.