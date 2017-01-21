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Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

21/01/17 11:41, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

На уходящей неделе в Кыргызстане произошли кадровые назначения в правительстве, парламенте и некоторых ведомствах.

 

Болсунбека Казакова назначили председателем Фонда по управлению государственным имуществом.

 

Болсунбек Казаков родился в 1974 году. Образование – высшее (КГНУ, юриспруденция, Кыргызский экономический университет, бухгалтерский учет, анализ и аудит).

 

С 2000 года работал в Фонде госимущества КР;

2011-2014 - директор департамента по делам банкротства при Министерстве экономики;

2014-2017 - директор Государственного агентства антимонопольного регулирования.

 

Данияра Толонова выбрали вице-спикером Жогорку Кенеша.

 

За него проголосовали 104 депутата, против - 3.

 

Прежний вице-спикер Нурбек Алимбеков, избранный от фракции «Кыргызстан», оставил пост досрочно по собственному желанию.

 

Дастанбек Джумабеков ушел с поста заместителя председателя комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.

 

В связи с созданием в ноябре 2016 года коалиции большинства, куда вошла и фракция «Кыргызстан», сопартиец Джумабекова Айтмамат Назаров назначен главой комитета, заместителей же глав комитетов должна представить парламентская оппозиция.

 

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Одна из последних инициатив Дастанбека Джумабекова - перенести начало учебного года с 1 сентября на 15-е.

 

Эрика Бейшембиева назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Пакистане.

 

Эрик Бейшембиев родился в 1963 году. Образование - высшее (КГНУ, кандидат исторических наук, МУК, магистратура «Дипломатия и международное право»).

 

В МИД работает с 1994 года.

2003-2005 - начальник международно-договорного управления МИД;

2005-2009 - начальник Главного управления консульской службы, директор департамента консульской службы МИД;

2010-2012 - заместитель директора департамента СНГ МИД;

2012-2016 - директор департамента СНГ, директор департамента сопредельных стран, директор первого политического департамента МИД;

2016-2017 - директор международно-правового департамента МИД.

 

Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник.

 

Мирбека Асанакунова избрали председателем Федерации профсоюзов КР.

 

С 2015 года данную должность занимал Жанадил Абдрахманов.

 

Кандидатуру председателя выдвигают членские организации из числа работников, прослуживших на выборных профсоюзных должностях не менее пяти лет, избирается съездом федерации.

 

Мирбек Асанакунов родился в 1964 году.

 

Образование – высшее (КГНУ, механико-математический и юридический факультеты).

 

В 2010 году назначен губернатором Иссык-Кульской области.

2012-2013 – полномочный представитель правительства в том же регионе. Отстранен от занимаемой должности из-за того, что не смог стабилизировать ситуацию в области.

 

Эдиля Касенова сняли с должности директора Госпредприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения». Назначили Максата Рыспаева.

 

Ранее со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщалось о нарушениях на госпредприятии, выявленных в ходе проверки ведомства. По результатам аудита они составили 11,7 миллиона сомов.

 

Женишбека Кызалакова назначили директором училища олимпийского резерва.

 

Прежний директор Сатыбек Чокаев работал на должности с апреля 2016 года, ушел по собственному желанию.

 

Женишбек Кызалаков родился в 1965 году в Джалал-Абадской области, образование высшее. В 1992–1998 годах работал учителем физкультуры в СШ№71, затем был директором нескольких школ.

 

Уволен директор школы, где произошла драка учащихся со смертельным исходом.

 

Драка произошла в городе Кочкоре Нарынской области 19 января в 20.30-21.00. В результате погиб 17-летний ученик 10-го класса, еще один школьник в больнице.

 

За негативные высказывания о жертвах крушения «Боинга-747» Таттыгуль Дооталиеву уволили из КГМА.

 

В ГКНБ отметили, что ей вынесли официальное предостережение. Назначены необходимые экспертизы, проверка по факту продолжается.

 

В Ошской области за вымогательство взятки уволены сотрудники милиции.

 

Кроме того, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выраженное в нарушении служебной дисциплины, уволены несколько сотрудников ОВД Алайского района.

 

О кадровых перестановках с 9 по 15 января читайте здесь.

URL: http://www.24.kg/vlast/43640/

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