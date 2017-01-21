Кыргызстан: кадровые перестановки за неделю

На уходящей неделе в Кыргызстане произошли кадровые назначения в правительстве, парламенте и некоторых ведомствах.

Болсунбека Казакова назначили председателем Фонда по управлению государственным имуществом.

Болсунбек Казаков родился в 1974 году. Образование – высшее (КГНУ, юриспруденция, Кыргызский экономический университет, бухгалтерский учет, анализ и аудит).

С 2000 года работал в Фонде госимущества КР;

2011-2014 - директор департамента по делам банкротства при Министерстве экономики;

2014-2017 - директор Государственного агентства антимонопольного регулирования.

Данияра Толонова выбрали вице-спикером Жогорку Кенеша.

За него проголосовали 104 депутата, против - 3.

Прежний вице-спикер Нурбек Алимбеков, избранный от фракции «Кыргызстан», оставил пост досрочно по собственному желанию.

Дастанбек Джумабеков ушел с поста заместителя председателя комитета по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша.

В связи с созданием в ноябре 2016 года коалиции большинства, куда вошла и фракция «Кыргызстан», сопартиец Джумабекова Айтмамат Назаров назначен главой комитета, заместителей же глав комитетов должна представить парламентская оппозиция.

Одна из последних инициатив Дастанбека Джумабекова - перенести начало учебного года с 1 сентября на 15-е.

Эрика Бейшембиева назначили Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Пакистане.

Эрик Бейшембиев родился в 1963 году. Образование - высшее (КГНУ, кандидат исторических наук, МУК, магистратура «Дипломатия и международное право»).

В МИД работает с 1994 года.

2003-2005 - начальник международно-договорного управления МИД;

2005-2009 - начальник Главного управления консульской службы, директор департамента консульской службы МИД;

2010-2012 - заместитель директора департамента СНГ МИД;

2012-2016 - директор департамента СНГ, директор департамента сопредельных стран, директор первого политического департамента МИД;

2016-2017 - директор международно-правового департамента МИД.

Дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полномочный Посланник.

Мирбека Асанакунова избрали председателем Федерации профсоюзов КР.

С 2015 года данную должность занимал Жанадил Абдрахманов.

Кандидатуру председателя выдвигают членские организации из числа работников, прослуживших на выборных профсоюзных должностях не менее пяти лет, избирается съездом федерации.

Мирбек Асанакунов родился в 1964 году.

Образование – высшее (КГНУ, механико-математический и юридический факультеты).

В 2010 году назначен губернатором Иссык-Кульской области.

2012-2013 – полномочный представитель правительства в том же регионе. Отстранен от занимаемой должности из-за того, что не смог стабилизировать ситуацию в области.

Эдиля Касенова сняли с должности директора Госпредприятия «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения». Назначили Максата Рыспаева.

Ранее со ссылкой на отчет Счетной палаты сообщалось о нарушениях на госпредприятии, выявленных в ходе проверки ведомства. По результатам аудита они составили 11,7 миллиона сомов.

Женишбека Кызалакова назначили директором училища олимпийского резерва.

Прежний директор Сатыбек Чокаев работал на должности с апреля 2016 года, ушел по собственному желанию.

Женишбек Кызалаков родился в 1965 году в Джалал-Абадской области, образование высшее. В 1992–1998 годах работал учителем физкультуры в СШ№71, затем был директором нескольких школ.

Уволен директор школы, где произошла драка учащихся со смертельным исходом.

Драка произошла в городе Кочкоре Нарынской области 19 января в 20.30-21.00. В результате погиб 17-летний ученик 10-го класса, еще один школьник в больнице.

За негативные высказывания о жертвах крушения «Боинга-747» Таттыгуль Дооталиеву уволили из КГМА.

В ГКНБ отметили, что ей вынесли официальное предостережение. Назначены необходимые экспертизы, проверка по факту продолжается.

В Ошской области за вымогательство взятки уволены сотрудники милиции.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, выраженное в нарушении служебной дисциплины, уволены несколько сотрудников ОВД Алайского района.

О кадровых перестановках с 9 по 15 января читайте здесь.