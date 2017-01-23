В Кыргызстане готовятся обнародовать официальный текст Конституции

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым подготовку к обнародованию официального текста Конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
При этом принятый референдумом закон требует, чтобы были не только учтены внесенные поправки, но также устранен целый ряд несоответствий текстов на государственном и официальном языках.
URL: http://www.24.kg/vlast/43665/