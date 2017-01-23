В Кыргызстане готовятся обнародовать официальный текст Конституции

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым подготовку к обнародованию официального текста Конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По информации Ниязова, межведомственная рабочая группа завершает свою работу. В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона «О внесении изменений в Конституцию», официальный текст Основного документа с учетом изменений, внесенных настоящим Законом, подлежит обнародованию президентом не позднее 14 дней после вступления его в силу (29 января).

При этом принятый референдумом закон требует, чтобы были не только учтены внесенные поправки, но также устранен целый ряд несоответствий текстов на государственном и официальном языках.