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В Кыргызстане готовятся обнародовать официальный текст Конституции

23/01/17 11:24, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев обсудил с руководителем своего аппарата Фаридом Ниязовым подготовку к обнародованию официального текста Конституции. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

 

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По информации Ниязова, межведомственная рабочая группа завершает свою работу. В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона «О внесении изменений в Конституцию», официальный текст Основного документа с учетом изменений, внесенных настоящим Законом, подлежит обнародованию президентом не позднее 14 дней после вступления его в силу (29 января).

 

При этом принятый референдумом закон требует, чтобы были не только учтены внесенные поправки, но также устранен целый ряд несоответствий текстов на государственном и официальном языках.

URL: http://www.24.kg/vlast/43665/

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