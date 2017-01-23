Рабочим не платят на строительстве дороги Балыкчи - Корумду

На строительстве дороги Балыкчи - Корумду подрядчик не платит зарплату рабочим. Об этом они сообщили сегодня на пресс-конференции.

По словам депутата айыльного кенеша села Чон-Сары-Ой Талая Туйгунова, до Всемирных игр кочевников рабочим платили исправно. Однако с октября 2016 года появилась задолженность.

Около 580 человек остались без зарплаты. Руководство компании «Лонг Хай» не объясняет задержку.

Строители не смогли назвать сумму общей задолженности, так как многие работают по часам, и оклад у всех разный. Местные жители просят правительство скорее завершить строительство трассы, иначе они будут вынуждены ее перекрыть.