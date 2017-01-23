Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с гибелью школьников в автокатастрофе

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру в связи с гибелью школьников в автокатастрофе на севере Италии. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

Президент Кыргызстана передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии.

Авария произошла в городе Вероне в ночь на 21 января. Автобус, перевозивший группу венгерских школьников в возрасте от 14 до 18 лет, врезался в столб и загорелся. По меньшей мере 16 человек погибли, много пострадавших.