RSS
facebookfacebookgoogale+
«Золотые ершики» Кыргызстана: как чиновники тратят народные деньги
Антонина Шевченко о спорте, кухне, путешествиях и ковбоях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 20:36
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с гибелью школьников в автокатастрофе

23/01/17 15:07, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Венгрии Яношу Адеру в связи с гибелью школьников в автокатастрофе на севере Италии. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

 

Президент Кыргызстана передал слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этой трагедии.

 

Авария произошла в городе Вероне в ночь на 21 января. Автобус, перевозивший группу венгерских школьников в возрасте от 14 до 18 лет, врезался в столб и загорелся. По меньшей мере 16 человек погибли, много пострадавших.

URL: http://www.24.kg/vlast/43695/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ