Увеличить финансирование онкологической службы поручили правительству Кыргызстана

Правительству Кыргызстана поручили рассмотреть вопрос об увеличении финансирования онкологической и гематологической служб. Решение принято сегодня на заседании профильного комитета парламента.

Отмечено, что в 2015 году впервые взято на учет 5 тысяч 466 онкобольных, из них умерли 3 тысячи 414. На поздней (третьей) стадии заболевания выявляют 34 процента больных. Они погибают в первый год взятия на учет даже после радикального лечения.

«При анализе работы коечного фонда Кыргызского научного центра гематологии установлено, что фонд используется на 88-90 процентов. В гематологическом отделении в структуре пролеченных больных 49 процентов составили больные с анемиями, из них 45 процентов – с железодефицитной анемией, которые должны получать лечение амбулаторно», - отмечается в проекте постановления ЖК.

Документом постановляется правительству разработать национальный план развития Онкологической службы КР и внести его на рассмотрение ДЖК до 1 марта. Кроме того, кабмин должен рассмотреть вопрос о приобретении современного оборудования для лучевой диагностики и терапии.

Минздраву поручено обеспечить подготовку детских специалистов для онкогематологической службы (хирургов, онкологов, гематологов, реаниматологов).

Минфину – предусмотреть при внесении изменений в республиканский бюджет 2017 года средства для приобретения современной аппаратуры для диагностики и лечения злокачественных новообразований.