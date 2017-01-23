RSS
facebookfacebookgoogale+
Опасные игрушки. На свой страх и риск
Цены-2017: что ждать Кыргызстану в новом году
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 23 января 2017 года. Понедельник. Бишкекское время 20:39
НОВОСТИ ДНЯ:
Власть
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Индии в связи с железнодорожной катастрофой

23/01/17 19:18, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Индии Пранабу Мукерджи и премьер-министру Нарендре Моди в связи с многочисленными жертвами в результате железнодорожной катастрофы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

 

«С глубокой скорбью получил весть о железнодорожной катастрофе, произошедшей в штате Андра-Прадеш, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья», - отмечено в телеграмме главы государства.

 

Президент Алмазбек Атамбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

 

Как сообщают иностранные СМИ, число жертв железнодорожной катастрофы, произошедшей минувшей ночью в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, достигло 39. Травмы получили по меньшей мере 50 человек.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/43716/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ