Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту Индии в связи с железнодорожной катастрофой

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования главе Индии Пранабу Мукерджи и премьер-министру Нарендре Моди в связи с многочисленными жертвами в результате железнодорожной катастрофы. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.

«С глубокой скорбью получил весть о железнодорожной катастрофе, произошедшей в штате Андра-Прадеш, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы и увечья», - отмечено в телеграмме главы государства.

Президент Алмазбек Атамбаев выразил искренние соболезнования родным и близким погибших и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Как сообщают иностранные СМИ, число жертв железнодорожной катастрофы, произошедшей минувшей ночью в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, достигло 39. Травмы получили по меньшей мере 50 человек.