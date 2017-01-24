Президент считает важным дальнейшее укрепление пограничной безопасности Кыргызстана

Президент Алмазбек Атамбаев отметил важность дальнейшей реализации мер по укреплению пограничной безопасности Кыргызстана. Об этом он заявил на встрече с председателем Государственной пограничной службы Мирбеком Касымкуловым, сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Отмечается, что президента проинформировали об обстановке на государственной границе и мерах по укреплению охраны и защиты внешних рубежей страны.

Мирбек Касымкулов доложил о работе по повышению боеготовности военнослужащих пограничных подразделений, планах по развитию пограничной инфраструктуры и улучшению работы пунктов пропуска на государственной границе.

«Алмазбек Атамбаев отметил важность повышения мобильности пограничных подразделений для эффективного выполнения задач по обеспечению неприкосновенности государственной границы страны», - отметили в пресс-службе главы государства.