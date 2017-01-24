На заседание комитета Жогорку Кенеша пришли только журналисты

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На заседание парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции никто, кроме журналистов, не пришел.
Напомним, сегодня депутаты должны были заслушать информацию правительства о незаконной выдаче, подделке и использованию паспортов КР за период 2015-2016 годов. Докладчиком заявляли главу Государственной регистрационной службы Тайырбека Сарпашева. Его содокладчики: замгенпрокурора, председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев, министр внутренних дел Улан Исраилов.
Вторым вопросом повестки дня значился доклад «О ходе исполнения протокольного поручения от 22 сентября 2016 года и Закона КР «О противодействии организованной преступности». На обсуждение второго вопроса пригласили завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций аппарата правительства; заместителя и первого заместителя министра внутренних дел КР.
URL: http://www.24.kg/vlast/43757/