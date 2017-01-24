Энергетики Кыргызстана рассказали, как снизили энергопотери до 12 процентов

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Энергетики Кыргызстана рассказали, как снизили потери в энергосекторе до 12 процентов. Об этом сегодня на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил заместитель главы Национального энергохолдинга Нурлан Сыдыков.
По его словам, автоматизированная система контроля и учета электроэнергии внедряется с 2010 года.
«Было время, когда света не было сутками. Чтобы решить проблему, ОАО «Северэлектро» взяло кредит на покупку умных счетчиков», - пояснил Нурлан Сыдыков.
Он добавил, что благодаря этому удалось снизить потери электричества и увеличить сбор средств.
«Раньше потери достигали 29 процентов, сейчас они на уровне 11-12 процентов. На сегодня в республике установлено около 169 тысяч умных счетчиков. Качество электричества улучшилось, так как устанавливаются и самонесущие провода, исключающие несанкционированное подключение к сети», - сказал Нурлан Сыдыков.
URL: http://www.24.kg/vlast/43760/