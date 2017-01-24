Давление на соцсети. В Бишкеке думают, как защищаться

«Власть не имеет иммунитета на критику в свой адрес», - заявила сегодня на круглом столе «Давление на соцсети: как защищаться?» главный редактор газеты Res Publica Замира Сыдыкова.

Напомним, по обращению депутата ЖК Ирины Карамушкиной ГКНБ проверяет посты в социальных сетях.

Выявлено десять пользователей Facebook, которые негативно отзывались о президенте Алмазбеке Атамбаеве.

Подозрения у спецслужб вызывают еще около 30 человек.

«Количество СМИ сократилось, как и возможности людей выражать свое мнение, давать свои комментарии по различным событиям в стране. И в социальных сетях граждане стали активно обмениваться мнениями. Граждане обсуждают действия власти. А власть не имеет иммунитета на критику в свой адрес. Власть должна просто молча слушать. Вы видели, что происходило в США в день инаугурации и после? Высказывались миллионы граждан по избранию Трампа. Но ведь никого там не привлекли к ответственности», - сказала Замира Сыдыкова.

Она отметила, что граждане обеспокоены давлением на социальные сети.

«Это серьезное ущемление. Когда речь шла о прессе, люди относились к этому по-разному. Но сегодня, когда речь идет о личном мнении каждого, частном мнении, это должно взволновать всех. Любой круглый стол – своего рода сигнал и для власти, чтобы они одумались и могли вести себя как-то сдержаннее, понимали, что нарушаются конституционные права граждан», - добавила она.

«Если раньше мы только догадывались о том, что за нашими высказываниями следят, то сегодня это официально заявлено. Самое главное – чтобы люди проявили свою гражданскую позицию, сопротивлялись», - отметила Замира Сыдыкова.