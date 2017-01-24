Давление на соцсети. Чолпон Джакупова ждет, когда ее вызовут в ГКНБ

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Глава Правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Чолпон Джакупова ждет вызова на допрос в ГКНБ. Об этом она заявила сегодня на круглом столе «Давление на соцсети: как защищаться?».
По ее словам, во всех «нормальных государствах депутаты понимают, зачем существует депутатский корпус и почему народ их выбирал».
«По Конституции КР гарантирована свобода выражения мнения», - добавила юрист.
«Я от негативного мнения о власти не отказываюсь. Пусть меня попробуют вызвать в ГКНБ, я прямо напрашиваюсь, чтобы меня вызвали. Чтобы это было здесь, в Бишкеке, в отношении меня, а не какого-то жителя, глубокого фермера», - отметила Чолпон Джакупова.
Ранее сообщалось, что по обращению депутата ЖК Ирины Карамушкиной ГКНБ проверяет посты в социальных сетях. Выявили десять пользователей Facebook, которые негативно отзывались об Алмазбеке Атамбаеве. Подозрения вызвали еще более 30 человек.
Юристы «Адилета», напомним, направили обращение на имя генерального прокурора и спикера ЖК, чтобы они дали правовую оценку нарушителям закона.
«Ни депутат ЖК, ни ГКНБ не вправе запрещать гражданам выражать мнение в социальных сетях», - говорится в обращении.
Ответить из ГП КР И ЖК юристам должны в первых числах февраля.
URL: http://www.24.kg/vlast/43763/