Давление на соцсети. Чолпон Джакупова ждет, когда ее вызовут в ГКНБ

Глава Правовой клиники «Адилет», экс-депутат парламента Чолпон Джакупова ждет вызова на допрос в ГКНБ. Об этом она заявила сегодня на круглом столе «Давление на соцсети: как защищаться?».

По ее словам, во всех «нормальных государствах депутаты понимают, зачем существует депутатский корпус и почему народ их выбирал».

«По Конституции КР гарантирована свобода выражения мнения», - добавила юрист.

«Я от негативного мнения о власти не отказываюсь. Пусть меня попробуют вызвать в ГКНБ, я прямо напрашиваюсь, чтобы меня вызвали. Чтобы это было здесь, в Бишкеке, в отношении меня, а не какого-то жителя, глубокого фермера», - отметила Чолпон Джакупова.

Ранее сообщалось, что по обращению депутата ЖК Ирины Карамушкиной ГКНБ проверяет посты в социальных сетях. Выявили десять пользователей Facebook, которые негативно отзывались об Алмазбеке Атамбаеве. Подозрения вызвали еще более 30 человек.

Юристы «Адилета», напомним, направили обращение на имя генерального прокурора и спикера ЖК, чтобы они дали правовую оценку нарушителям закона.

«Ни депутат ЖК, ни ГКНБ не вправе запрещать гражданам выражать мнение в социальных сетях», - говорится в обращении.

Ответить из ГП КР И ЖК юристам должны в первых числах февраля.