Депутат Жогорку Кенеша показал, как остановить электросчетчик

Депутат Жогорку Кенеша Жыргалбек Турускулов показал на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, как остановить электросчетчик, чтобы изменить его показания.

Он продемонстрировал супермагнит, который кладут рядом со счетчиком. В результате он работает некорректно.

Энергетики согласились, что магнит часто используют, особенно в Иссык-Кульской области. Однако они уверяют, что повлиять на работу электронного прибора невозможно. Останавливают только индукционные счетчики.