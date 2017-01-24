Депутат Жогорку Кенеша показал, как остановить электросчетчик

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Депутат Жогорку Кенеша Жыргалбек Турускулов показал на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию, как остановить электросчетчик, чтобы изменить его показания.
Он продемонстрировал супермагнит, который кладут рядом со счетчиком. В результате он работает некорректно.
Энергетики согласились, что магнит часто используют, особенно в Иссык-Кульской области. Однако они уверяют, что повлиять на работу электронного прибора невозможно. Останавливают только индукционные счетчики.
URL: http://www.24.kg/vlast/43764/