На внедрение умных счетчиков в Кыргызстане потребуется 26 лет

Такими темпами, которыми идут энергетики, на внедрение автоматизированной системы контроля учета электроэнергии в Кыргызстане потребуется 26 лет. К такому выводу пришел на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию депутат Экмат Байбакпаев.

По его словам, умные счетчики устанавливаются очень медленно.

«Мы их будем ставить 20-26 лет. В Оше поставили только 3 тысячи счетчиков», - сказал депутат.

По его мнению, это саботаж.

Экмат Байбакпаев добавил, что ОАО «Северэлектро» потратило на оборудование более $6 миллионов.

Однако это оборудование лежит на складе и не используется.