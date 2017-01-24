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На внедрение умных счетчиков в Кыргызстане потребуется 26 лет

24/01/17 15:40, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Такими темпами, которыми идут энергетики, на внедрение автоматизированной системы контроля учета электроэнергии в Кыргызстане потребуется 26 лет. К такому выводу пришел на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию депутат Экмат Байбакпаев.

 

По его словам, умные счетчики устанавливаются очень медленно.

 

«Мы их будем ставить 20-26 лет. В Оше поставили только 3 тысячи счетчиков», - сказал депутат.

 

По его мнению, это саботаж.

 

Экмат Байбакпаев добавил, что ОАО «Северэлектро» потратило на оборудование более $6 миллионов.

 

Однако это оборудование лежит на складе и не используется.

URL: http://www.24.kg/vlast/43772/

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