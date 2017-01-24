На внедрение умных счетчиков в Кыргызстане потребуется 26 лет

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Такими темпами, которыми идут энергетики, на внедрение автоматизированной системы контроля учета электроэнергии в Кыргызстане потребуется 26 лет. К такому выводу пришел на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию депутат Экмат Байбакпаев.
По его словам, умные счетчики устанавливаются очень медленно.
«Мы их будем ставить 20-26 лет. В Оше поставили только 3 тысячи счетчиков», - сказал депутат.
По его мнению, это саботаж.
Экмат Байбакпаев добавил, что ОАО «Северэлектро» потратило на оборудование более $6 миллионов.
Однако это оборудование лежит на складе и не используется.
URL: http://www.24.kg/vlast/43772/