Работу по внедрению умных счетчиков в Кыргызстане признали недостаточной

Парламентский комитет по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию признал работу энергетиков Кыргызстана по внедрению умных счетчиков неудовлетворительной. Решение принято сегодня на его заседании.

По словам председателя комитета Кожобека Рыспаева, работа проведена, но качество плохое. Энергетики не должны были устанавливать «разношерстные» счетчики.

Однако энергетики не согласились с такой формулировкой. Они настаивают, что умные счетчики позволили сократить потери электричества, поэтому нельзя признавать работу неудовлетворительной.

Чиновники и депутаты сошлись на том, чтобы признать работу недостаточной.