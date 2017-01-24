Экономить на оборудовании для таможенных постов предлагают в Кыргызстане

Депутаты парламента Кыргызстана предложили правительству сэкономить на закупке оборудования для таможенных постов. Такую идею озвучил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике нардеп Нурланбек Макеев.

На заседании депутаты рассматривают итоги вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Депутаты поинтересовались, куда ушли выделенные Россией $200 миллионов технической помощи.

Выяснилось, что на эти деньги российская компания Crocus поставляет по графику рентген-установки для таможенных постов на внешней границе ЕАЭС. Стоимость одной - $10 миллионов.

«В Финляндии пользуются передвижным рентген–аппаратом. Он стоит $850 тысяч. За те деньги, на которые покупается один стационарный аппарат, можно купить несколько передвижных», - предложил Нурланбек Макеев.

Вице-премьер-министр Олег Панкратов ответил, что деньги выделяет Россия, и она решает, какая именно компания поставляет оборудование. Кыргызстан не может распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению.