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Экономить на оборудовании для таможенных постов предлагают в Кыргызстане

24/01/17 16:05, Бишкек – ИА «24.kg», Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Депутаты парламента Кыргызстана предложили правительству сэкономить на закупке оборудования для таможенных постов. Такую идею озвучил сегодня на заседании комитета по экономической и фискальной политике нардеп Нурланбек Макеев.

 

На заседании депутаты рассматривают итоги вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Депутаты поинтересовались, куда ушли выделенные Россией $200 миллионов технической помощи.

 

Выяснилось, что на эти деньги российская компания Crocus поставляет по графику рентген-установки для таможенных постов на внешней границе ЕАЭС. Стоимость одной - $10 миллионов.

 

«В Финляндии пользуются передвижным рентген–аппаратом. Он стоит $850 тысяч. За те деньги, на которые покупается один стационарный аппарат, можно купить несколько передвижных», - предложил Нурланбек Макеев.

 

Вице-премьер-министр Олег Панкратов ответил, что деньги выделяет Россия, и она решает, какая именно компания поставляет оборудование. Кыргызстан не может распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению.

URL: http://www.24.kg/vlast/43777/

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