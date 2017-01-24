Договориться по закону о лотереях удалось депутатам и правительству

Депутатам парламента и правительству удалось выработать единый вариант законопроекта о проведении лотерей в Кыргызстане. Его вынесли сегодня на рассмотрение комитета по экономической и фискальной политике во втором чтении.

Ранее депутаты отложили рассмотрение объединенного законопроекта о лотереях и лотерейной деятельности. Речь о том, что в новом законе лотереи разрешат проводить только государству. Под это даже создали Государственную лотерейную компанию.

Однако депутаты, инициировавшие полный запрет лотерей, выступили против идеи. Законопроект вернули на рассмотрение профильного комитета.

На прошлой неделе председатель Госфиннадзора Санжар Муканбетов попросил отложить рассмотрение законопроекта, так как стороны еще не уладили все спорные вопросы.

Сегодня они представили единый вариант. Госфиннадзор согласился практически со всеми замечаниями парламентариев.

В итоге депутаты отправили законопроект на рассмотрение палаты во втором чтении.