Крушение «Боинга-747». В кабмине уточняют списки нуждающихся в жилье

В правительстве Кыргызстана уточняют списки нуждающихся в жилье из тех, кто проживал в поселке Дачи СУ до крушения «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе кабмина.

По их данным, службы выясняют, кто из пострадавших арендовал жилье, а кто проживал в своем доме. По итогам уточнения будут решать, кому и сколько выделят денег.

Отметим, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 23 января провел заседание правительственной комиссии по изучению причин авиакатастрофы.

Он поручил госорганам взять на контроль вопросы распределения гуманитарной помощи, обеспечения временным жильем пострадавших до тех пор, пока не будет определено их постоянное место жительства.

Где и кому предоставят жилье, в правительстве пока не уточняют. Часть пострадавших проживает сейчас в гостинице «Семетей», еще часть – у родственников.

На единый счет МЧС КР для оказания помощи пострадавшим поступило около 20 миллионов сомов.

Напомним, 16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет. Он упал на дачный поселок. Погибло 39 человек, в том числе 4 члена экипажа. Разрушены дома.