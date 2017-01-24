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Крушение «Боинга-747». В кабмине уточняют списки нуждающихся в жилье

24/01/17 16:27, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В правительстве Кыргызстана уточняют списки нуждающихся в жилье из тех, кто проживал в поселке Дачи СУ до крушения «Боинга-747». Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе кабмина.

 

По их данным, службы выясняют, кто из пострадавших арендовал жилье, а кто проживал в своем доме. По итогам уточнения будут решать, кому и сколько выделят денег.

 

Отметим, первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев 23 января провел заседание правительственной комиссии по изучению причин авиакатастрофы. 

 

Причины катастрофы «Боинга-747». Что известно

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Он поручил госорганам взять на контроль вопросы распределения гуманитарной помощи, обеспечения временным жильем пострадавших до тех пор, пока не будет определено их постоянное место жительства.

 

Где и кому предоставят жилье, в правительстве пока не уточняют. Часть пострадавших проживает сейчас в гостинице «Семетей», еще часть – у родственников.

 

На единый счет МЧС КР для оказания помощи пострадавшим поступило около 20 миллионов сомов.

 

Напомним, 16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет. Он упал на дачный поселок. Погибло 39 человек, в том числе 4 члена экипажа. Разрушены дома.

 

URL: http://www.24.kg/vlast/43781/

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