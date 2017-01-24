Что узнали эксперты МАК при расследовании крушения «Боинга-747»

Работы на месте крушения «Боинга-747» закончены. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Леонид Каширский.

По его словам, практически все элементы конструкции судна эвакуированы в специально отведенное место и находятся под охраной. «Мы изучаем эти элементы», - сказал он.

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«В первые дни после происшествия были найдены самописцы (звуковой и параметрический). Последний был поврежден, но восстановлен. Информация снята, она хорошего качества. Информации много. Мы ее внимательно изучаем. Еще не полностью закончили обработку», - добавил Леонид Каширский.

«Кроме того, мы сняли здесь информацию о переговорах членов экипажа и диспетчеров. Сделаны соответственные выписки. Ни о каких технических неполадках с борта не сообщалось. Заход на посадку был один единственный», - подчеркнул он.

Напомним, 16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет. Он упал на дачный поселок. Погибло 39 человек, в том числе 4 члена экипажа. Разрушены дома.