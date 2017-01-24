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Эксперты МАК о крушении «Боинга-747»: Изучаются все версии, приоритетов нет

24/01/17 17:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Изучаются все версии крушения «Боинга-747» близ Бишкека, приоритетов нет. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

 

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По его словам, изучаются и действия экипажа, и работа наземного оборудования, и той аппаратуры, что установлена на самолете.

 

На вопрос, исключили ли эксперты какие-то версии, Леонид Каширский ответил: «Все системы самолета по состоянию на сегодня были исправны, в том числе двигатель. А работоспособность системы захода на посадку изучается».

 

«Была ли вина экипажа? Мы не устанавливаем вину. Это устанавливает суд», - подчеркнул он.

URL: http://www.24.kg/vlast/43786/

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