Крушение «Боинга-747». Эксперт МАК не может сказать, когда завершится расследование

Некоторые авиационные происшествия расследуются год-два, другие - три-четыре, иногда пять лет, а некоторые достаточно быстро. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель комиссии Межгосударственного авиационного комитета Леонид Каширский.

«Сказать заранее о времени, которое нужно для проведения расследования причин крушения «Боинга-747», я не могу. Минимальный срок для нашего случая – это подготовка исследований, потом займет время анализ их результатов. Далее в соответствии с международными правилами мы обязаны подготовить проект отчета и направить государствам, которые участвовали в расследовании. Сейчас мы должны направить информацию в Турцию и США. Чтобы подготовить комментарии, отводится два месяца. Потом готовится окончательный отчет. Итого нам потребуется минимум месяца четыре», - сказал Леонид Каширский.

Журналисты поинтересовались, с какой целью сегодня организована пресс-конференция, если нет даже предварительных результатов. «Я не знаю, для чего созвана эта пресс-конференция, вы попросили - я пришел. Сказали бы не приходить…», - заявил эксперт.

Позже пресс-секретарь ОАО «Международный аэропорт «Манас» Алия Курбанова отметила, что у журналистов возникает много вопросов. «Только для этого мы и организовали брифинг», - сказала она.

«Это обычная практика. Чтобы вы не пытались получить информацию из любых источников, которые могут быть недостоверными. Поэтому председатель комиссии приходит и делится полученными данными», - добавил Леонид Каширский.

Напомним, 16 января в районе аэропорта «Манас» разбился грузовой самолет. Он следовал по маршруту Гонконг – Бишкек – Стамбул и упал на дачный поселок. Погибло 39 человек, в том числе четыре члена экипажа. Разрушены дома.