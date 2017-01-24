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Чиновников наказали за плохую работу в Нарынской области

24/01/17 19:42, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В Нарынской области Кыргызстана чиновников наказали за плохую работу - неисполнение доходной части республиканского бюджета, увеличение долгов за свет, уменьшение производства, сокращение сбора налогов. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

 

Как отмечается, замечание объявили главам Ат-Башинской, Ак-Талинской районных государственных администраций и первому заместителю акима.

 

Выговор за недостаточное количество запасов угля на складах и топливных базах объявили и.о. мэра Нарына Алмазу Суранову.

 

Сегодня первый вице-премьер-министр Мухамметкалый Абулгазиев участвовал в заседании коллегии полномочного представительства правительства в Нарынской области, где рассматривали итоги социально-экономического развития региона за 2016 год и планы на 2017-й.

 

«Органы местного самоуправления недостаточно используют свои возможности в решении проблем региона. Руководство на местах должно быть инициативным и хорошо знать проблемы народа. Необходимо выработать механизмы по развитию сел и изыскать источники финансирования», - сказал Мухамметкалый Абулгазиев.

 

Он подчеркнул важность модернизации и строительства современных ветеринарных и фитосанитарных лабораторий и логистических центров для экспорта произведенной в регионе продукции.

URL: http://www.24.kg/vlast/43799/

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