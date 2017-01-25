Более 12 тысяч собак отстреляли в 2016 году в Бишкеке

За 2016 год сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» отстреляли в Бишкеке 12 тысяч 691 бродячую собаку. Такие данные предоставили сегодня в муниципалитете.

По их данным, затраты на одну собаку с налогами составляют 270 сомов.

Комиссия составляет акт об отстреленных животных, фотографирует их и отправляет туши для дальнейшего захоронения на санитарный полигон.

Отметим, что горожане неоднократно жаловались журналистам на то, что собак отстреливают прямо на глазах у жителей, в том числе и детей, которые испытывают стресс. Данных о жалобах в отчете мэрии нет.