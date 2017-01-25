Более 12 тысяч собак отстреляли в 2016 году в Бишкеке

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За 2016 год сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» отстреляли в Бишкеке 12 тысяч 691 бродячую собаку. Такие данные предоставили сегодня в муниципалитете.
По их данным, затраты на одну собаку с налогами составляют 270 сомов.
Комиссия составляет акт об отстреленных животных, фотографирует их и отправляет туши для дальнейшего захоронения на санитарный полигон.
Отметим, что горожане неоднократно жаловались журналистам на то, что собак отстреливают прямо на глазах у жителей, в том числе и детей, которые испытывают стресс. Данных о жалобах в отчете мэрии нет.
URL: http://www.24.kg/vlast/43809/