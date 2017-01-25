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Премьер-министр Кыргызстана не пришел на коллегию столичной мэрии

25/01/17 10:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не пришел на итоговую за 2016 год коллегию мэрии Бишкека.

 

Отметим, что в последние годы заседание коллегии не проходило без главы кабмина. Жээнбекова заменяет вице-премьер-министр Олег Панкратов.

 

В пресс-службе правительства не стали комментировать отсутствие премьера.

URL: http://www.24.kg/vlast/43810/

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