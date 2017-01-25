Премьер-министр Кыргызстана не пришел на коллегию столичной мэрии

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Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков не пришел на итоговую за 2016 год коллегию мэрии Бишкека.
Отметим, что в последние годы заседание коллегии не проходило без главы кабмина. Жээнбекова заменяет вице-премьер-министр Олег Панкратов.
В пресс-службе правительства не стали комментировать отсутствие премьера.
URL: http://www.24.kg/vlast/43810/