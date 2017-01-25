На лечение одного пациента в Кыргызстане выделяется 143 сома

В Кыргызстане на лечение одного пациента, обеспечение его лекарствами ежедневно выделяется 143 сома. Об этом заявили сегодня на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат Осмонбек Артыкбаев поинтересовался, достаточно ли средств выделяется Фонду обязательного медицинского страхования на лекарства.

По информации ФОМС, финансирование осуществляется на уровне стационаров и медико-санитарной помощи. По первой линии выделяется 225 миллионов сомов, по второй - 31 миллион сомов. Деньги выделены полностью. Получается, что на одного пациента приходится 143 сома в день.

ФОМС предлагает увеличить медицинское страхование на 2 процента, чтобы покрыть дефицит во всех больницах.