Меньше 6 тысяч безработных зарегистрировано в миллионном Бишкеке

В Бишкеке, где, по неофициальным данным, проживает более миллиона человек, на 1 января 2017 года официально зарегистрировано 5 тысяч 927 безработных. Об этом сегодня на коллегии сообщил первый вице-мэр Эрнис Зарлыков.

По его словам, уровень регистрируемой безработицы – 1,3 процента.

За 9 месяцев 2016-го создано более 10 тысяч рабочих мест.

По данным муниципалитета, в столице проживает более 20 тысяч 290 малоимущих семей (48,4 тысячи человек). Количество бедных семей по сравнению с 2015-м уменьшилось на 9,3 процента.

За 2016 год 508 малоимущих жителей трудоустроено, 59 направлено на профобучение, еще 61 человек – на общественные работы.