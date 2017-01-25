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Меньше 6 тысяч безработных зарегистрировано в миллионном Бишкеке

25/01/17 10:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке, где, по неофициальным данным, проживает более миллиона человек, на 1 января 2017 года официально зарегистрировано 5 тысяч 927 безработных. Об этом сегодня на коллегии сообщил первый вице-мэр Эрнис Зарлыков.

 

По его словам, уровень регистрируемой безработицы – 1,3 процента.

 

За 9 месяцев 2016-го создано более 10 тысяч рабочих мест.

 

По данным муниципалитета, в столице проживает более 20 тысяч 290 малоимущих семей (48,4 тысячи человек). Количество бедных семей по сравнению с 2015-м уменьшилось на 9,3 процента.

 

За 2016 год 508 малоимущих жителей трудоустроено, 59 направлено на профобучение, еще 61 человек – на общественные работы.

URL: http://www.24.kg/vlast/43817/

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