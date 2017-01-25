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Депутат Кыргызстана рассказал, как сократить количество малоимущих семей

25/01/17 10:49, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров рассказал, как сократить количество малоимущих семей.

 

На пленарном заседании обсуждается законопроект о государственном социальном заказе.

 

По словам Акылбека Жапарова, в Узбекистане принят аналогичный закон.

 

«Правительство покупает по одной корове каждой малоимущей семье. Новый президент предложил выдать им еще по 100 кур. Тогда малоимущих семей в республике не будет. Может, и нам пойти по такому пути?» - предложил он.

 

Депутат добавил, что Министерство труда и социального развития сокращает финансирование пособий и хвастает экономией средств.

 

Министр Таалайкул Исакунова признала, что в прошлом году экономия составила 120 миллионов сомов, что вызвало негодование в обществе.

URL: http://www.24.kg/vlast/43819/

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