Депутат Кыргызстана рассказал, как сократить количество малоимущих семей

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Депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров рассказал, как сократить количество малоимущих семей.
На пленарном заседании обсуждается законопроект о государственном социальном заказе.
По словам Акылбека Жапарова, в Узбекистане принят аналогичный закон.
«Правительство покупает по одной корове каждой малоимущей семье. Новый президент предложил выдать им еще по 100 кур. Тогда малоимущих семей в республике не будет. Может, и нам пойти по такому пути?» - предложил он.
Депутат добавил, что Министерство труда и социального развития сокращает финансирование пособий и хвастает экономией средств.
Министр Таалайкул Исакунова признала, что в прошлом году экономия составила 120 миллионов сомов, что вызвало негодование в обществе.
URL: http://www.24.kg/vlast/43819/