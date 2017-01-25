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В Бишкеке снижается количество аварий, но жертв меньше не становится

25/01/17 10:54, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

По данным Управления патрульной милиции ГУВД Бишкека за 2016 год, количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2015-м уменьшилось в два раза. Такие данные представлены сегодня на коллегии мэрии.

 

«Но число погибших почти не изменилось и составило 90 человек. В том числе с участием общественного транспорта зарегистрировано 95 ДТП, в которых погибли 5 человек, ранены 98», - говорится в отчете.

 

За год в столице выявлено 260 тысяч 432 нарушения правил дорожного движения, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2015-го. Наложено штрафов на 146,3 миллиона сомов, в судебные органы направлено 3 тысячи 993 материала.

URL: http://www.24.kg/vlast/43820/

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