Результаты выборов мэра Бишкека сфальсифицированы, градоначальник нелегитимный. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

По его словам, к избирательному процессу много вопросов. Поэтому возникает сомнение: легитимный ли мэр Бишкека Албек Ибраимов.

Согласно положению, мэр Бишкека должен избираться на сессии путем тайного голосования. Однако в день избрания столичного градоначальника сессии не было.

Кандидаты должны на сессии озвучить свои программы, депутаты - задать вопросы. Кроме того, в бюллетенях имеются отметки. В день голосования возле мэрии некоторые нардепы Жогорку Кенеша устроили митинг в поддержку Ибраимова, что является давлением.