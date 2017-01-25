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Результаты выборов мэра Бишкека сфальсифицированы

25/01/17 11:21, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

Результаты выборов мэра Бишкека сфальсифицированы, градоначальник нелегитимный. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

 

По его словам, к избирательному процессу много вопросов. Поэтому возникает сомнение: легитимный ли мэр Бишкека Албек Ибраимов.

 

Согласно положению, мэр Бишкека должен избираться на сессии путем тайного голосования. Однако в день избрания столичного градоначальника сессии не было.

 

Кандидаты должны на сессии озвучить свои программы, депутаты - задать вопросы. Кроме того, в бюллетенях имеются отметки. В день голосования возле мэрии некоторые нардепы Жогорку Кенеша устроили митинг в поддержку Ибраимова, что является давлением.

URL: http://www.24.kg/vlast/43825/

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