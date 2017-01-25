В ЖК просят отклонить законопроект о государственном социальном заказе

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Комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Жогорку Кенеша просит отклонить законопроект о государственном социальном заказе. Решение озвучено сегодня на пленарном заседании.
В ЖК более 1,5 часа обсуждали документ, внесенный на второе чтение. Более десятка народных избранников задали вопросы министру труда и социального развития Таалайкул Исакуновой.
По итогам обсуждения профильный комитет пришел к выводу, что законопроект сырой и требует доработки.
Кроме того, отозван и законопроект «Об основах государственной молодежной политики», так как он «морально устарел».
URL: http://www.24.kg/vlast/43841/