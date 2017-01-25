Правительство призвало мэрию Бишкека работать «планово и без раскачки»

«Задачи перед мэрией стоят важные, серьезные. Поэтому с первых дней года нужно работать без раскачки, планово. Каждый шаг должен быть понятен как для горожан, так и для представителей СМИ», - сообщил сегодня на коллегии мэрии Бишкека вице-премьер-министр КР Олег Панкратов.

По его словам, одной из важнейших проблем является внешний облик города. «На протяжении многих лет ведется хаотичная застройка, известны случаи нарушения строительных норм, часто в СМИ проходит информация о незаконном выделении земель. При этом остается проблемой дефицит земельного фонда», - сказал Олег Панкратов.

«С каждым годом становится все актуальнее проблема пробок на автомагистралях города. Беспорядочное автомобильное движение, парковки, нехватка дорожных знаков – все эти вопросы необходимо решать. В том числе и путем развития муниципальных структур и использования механизмов государственно-частного партнерства», - добавил он.

«Еще одна проблема – нехватка зданий дошкольных организаций и школ. Кроме того, следует планово завершить отопительный сезон и качественно провести подготовку к следующему сезону 2017/2018 годов», - сказал Олег Панкратов.